В Польше сотни военных будут искать обломки ракеты РФ. Москва отказалась давать объяснения
В Польше будут проведены поиски возможных остатков российской ракеты, которая залетела в воздушное пространство страны во время ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе польской армии.
Военные заявляют, что 30 декабря в Люблинском воеводстве будут проведены наземные поиски возможных элементов объекта, нарушившего вчера воздушное пространство Польши.
Будут задействованы около 480 солдат.
"Цель обыска — окончательно подтвердить, что на территории Польши не осталось ни одного элемента объекта. Действия солдат пройдут к юго-востоку от Замосця", — сказано в сообщении.
Кроме этого, Министерство иностранных дел Польши вручило ноту временному поверенному в делах РФ Андрею Ордашу с официальным требованием объяснить инцидент с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой.
Представитель РФ заявил, что Москва не собирается давать объяснения, пока ей не предоставят "конкретные доказательства".
- 29 декабря Польша повысила уровень боеготовности противовоздушной обороны после обнаружения неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Информированные источники сообщили польским медиа, что это могла быть российская ракета типа Х-101 или Х-22. По их данным, ракета пересекала территорию Польши в течение трех минут и отдалилась от границы на расстояние около 30 км.
- Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.
- В ночь на 29 декабря Россия терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.
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