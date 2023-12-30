В Польше сотни военных будут искать обломки ракеты РФ. Москва отказалась давать объяснения

Поляки заявили, что около 480 солдат будут искать возможные обломки российской ракеты в Люблинском воеводстве

Анджей Дуда (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

В Польше будут проведены поиски возможных остатков российской ракеты, которая залетела в воздушное пространство страны во время ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе польской армии.

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Военные заявляют, что 30 декабря в Люблинском воеводстве будут проведены наземные поиски возможных элементов объекта, нарушившего вчера воздушное пространство Польши.

Будут задействованы около 480 солдат.

"Цель обыска — окончательно подтвердить, что на территории Польши не осталось ни одного элемента объекта. Действия солдат пройдут к юго-востоку от Замосця", — сказано в сообщении.

Кроме этого, Министерство иностранных дел Польши вручило ноту временному поверенному в делах РФ Андрею Ордашу с официальным требованием объяснить инцидент с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой.

Представитель РФ заявил, что Москва не собирается давать объяснения, пока ей не предоставят "конкретные доказательства".

29 декабря Польша повысила уровень боеготовности противовоздушной обороны после обнаружения неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Информированные источники сообщили польским медиа, что это могла быть российская ракета типа Х-101 или Х-22. По их данным, ракета пересекала территорию Польши в течение трех минут и отдалилась от границы на расстояние около 30 км.

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.

В ночь на 29 декабря Россия терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

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