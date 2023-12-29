Польша официально потребовала от России объяснений из-за пролета ракеты

Владислав Теофил Бартошевский (Фото - скриншот с видео)

МИД Польши вручил ноту временному поверенному в делах РФ с официальным требованием объяснить инцидент с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой.

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Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша и вручил ему ноту, в которой МИД требует объяснить нарушение воздушного пространства Польши крылатой ракетой и требует незамедлительно прекратить такие действия, сказано в заявлении министерства.

Сегодня Польша повысила уровень боеготовности противовоздушной обороны после обнаружения неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря.

Информированные источники сообщили польским медиа, что это могла быть российская ракета типа Х-101 или Х-22. По их данным, ракета пересекала территорию Польши в течение трех минут и отдалилась от границы на расстояние около 30 км.

Сообщается также, что президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.

В ночь на 29 декабря Россия терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

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