Польща офіційно вимагає від Росії пояснень через проліт ракети

Владислав Теофіл Бартошевський (Фото - скриншот з відео)

МЗС Польщі вручило ноту тимчасовому повіреному у справах РФ з офіційною вимогою пояснити інцидент із порушенням повітряного простору країни російською ракетою.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликав тимчасового повіреного у справах РФ Андрія Ордаша та вручив йому ноту, в якій МЗС вимагає пояснити порушення повітряного простору Польщі крилатою ракетою та вимагає негайно припинити такі дії, сказано у заяві міністерства.

Сьогодні Польща підвищила рівень боєздатності протиповітряної оборони після виявлення невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня.

Інформовані джерела повідомили польські медіа, що це могла бути російська ракета типу Х-101 або Х-22. За їхніми даними, ракета перетинала територію Польщі протягом трьох хвилин та віддалилася від кордону на відстань близько 30 км.

Повідомляється також, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

У ніч проти 29 грудня Росія тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей із 158.

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