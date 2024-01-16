Национальный телемарафон во время эфира обозначил Крым территорией России – фото

Во время разговора о "коммунальном коллапсе в России" национальный телемарафон показал карту, где оккупированный Крым был присоединен к территории РФ

Владимир Зеленский и карта Украины (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

В эфире телемарафона продемонстрировали карту, где временно оккупированный Крым обозначен территорией России. Искаженная карта была показана 16 января в 16:06.

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Во время рассказа журналистов о распространяющемся по России коммунальном коллапсе была продемонстрирована карта российских территорий, включая Крым.

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Фото: скриншот

Фото: скриншот

LIGA.net обратилась в редакцию общеукраинского информационного телеканала Мы-Украина с просьбой прокомментировать ситуацию, однако редакторы уклонились от ответа.

Американская газета The New York Times 3 января опубликовала материал, в котором заявила, что "украинцы устали от телемарафона" и назвала его "украинской пропагандой".

В тот же день председатель комитета Совета по вопросам свободы слова Юрчишин заявил, что медийщики и редакции, входящие в состав национального телемарафона, должны предложить изменения по его формату, но пока эти изменения не предложил никто.

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