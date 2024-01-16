Національний телемарафон під час ефіру позначив Крим територією Росії – фото

Під час розмови про "комунальний колапс у Росії" національний телемарафон показав мапу, де окупований Крим був приєднаний до території РФ

Володимир Зеленський та мапа України (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

В ефірі телемарафону продемонстрували мапу, де тимчасово окупований Крим позначено територією Росії. Спотворену мапу було показано 16 січня о 16:06.

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Під час розповіді журналістів про комунальний колапс, який шириться Росією, була продемонстрована мапа російських територій, включно з Кримом.

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Фото: скриншот

Фото: скриншот

LIGA.net звернулася до редакції загальноукраїнського інформаційного телеканалу Ми-Україна з проханням прокоментувати ситуацію, однак редактори ухилилися від відповіді.

Американська газета The New York Times 3 січня опублікувала матеріал, в якому заявила, що "українці втомилися від телемарафону", і назвала його "українською пропагандою".

Того самого дня голова комітету Ради з питань свободи слова Юрчишин заявив, що медійники та редакції, які входять до складу національного телемарафону, мають запропонувати зміни щодо його формату, але наразі цих змін не запропонував ніхто.

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