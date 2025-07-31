Полиция завершила расследование по нападению на Макарова – он сам нанес себе ранения
Правоохранители завершили расследование относительно телесных повреждений журналиста и исполнительного продюсера Суспільного Мовлення Юрия Макарова. Об этом сообщает Национальная полиция.
Согласно выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные из найденных ножа и чехла к нему, принадлежат только пострадавшему.
Также правоохранители отработали все имеющиеся видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент – в момент ранения журналиста посторонних рядом с ним не было.
Кроме того, Макаров прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой в момент нанесения ранений мужчина имел острую реакцию на стресс, что могло влиять на его действия. Он признал выводы экспертизы.
Полиция закрыла производство после выяснения всех обстоятельств.
Общественное вещание в своем заявлении сообщилочто Макаров прошел лечение и поблагодарило Нацполицию за расследование.
- 16 апреля на исполнительного продюсера Суспільного Мовлення Макарова напали, нанеся ему ножевое ранение. Журналиста в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
- Было открыто уголовное производство по статье о тяжких телесных повреждениях.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что по одной из версий нападение могло произойти через профессиональную деятельность Макарова – освещение войны РФ против Украины.
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