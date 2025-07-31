Полиция завершила расследование по нападению на Макарова – он сам нанес себе ранения

Согласно выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные из найденных ножа и чехла к нему, принадлежат только Макарову

Юрий Макаров (Фото: Общественное вещание)

Правоохранители завершили расследование относительно телесных повреждений журналиста и исполнительного продюсера Суспільного Мовлення Юрия Макарова. Об этом сообщает Национальная полиция.

Согласно выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные из найденных ножа и чехла к нему, принадлежат только пострадавшему.

Также правоохранители отработали все имеющиеся видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент – в момент ранения журналиста посторонних рядом с ним не было.

Кроме того, Макаров прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой в момент нанесения ранений мужчина имел острую реакцию на стресс, что могло влиять на его действия. Он признал выводы экспертизы.

Полиция закрыла производство после выяснения всех обстоятельств.

Общественное вещание в своем заявлении сообщилочто Макаров прошел лечение и поблагодарило Нацполицию за расследование.