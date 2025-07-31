Поліція завершила розслідування щодо нападу на Макарова – він сам завдав собі поранень
Правоохоронці завершили розслідування щодо тілесних ушкоджень журналіста та виконавчого продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова. Про це повідомляє Національна поліція.
Згідно з висновками експертів, зразки ДНК, відібрані зі знайдених ножа та чохла до нього, належать лише постраждалому.
Також правоохоронці відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент – у момент поранення журналіста сторонніх поряд із ним не було.
Окрім того, Макаров пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент завдання поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Він визнав висновки експертизи.
Поліція закрила провадження після з’ясування усіх обставин.
Суспільне Мовлення у своїй заяві повідомило, що Макаров пройшов лікування, а також подякувало Нацполіції за розслідування.
- 16 квітня на виконавчого продюсера Суспільного Мовлення Макарова напали, завдавши йому ножового поранення. Медійника у тяжкому стані ушпиталили до лікарні.
- Було відкрито кримінальне провадження за статтею про тяжкі тілесні ушкодження.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що за однією з версій напад міг статися через професійну діяльність Макарова – висвітлення війни РФ проти України.
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