Поліція завершила розслідування щодо нападу на Макарова – він сам завдав собі поранень

Згідно з висновками експертів, зразки ДНК, відібрані зі знайдених ножа та чохла до нього, належать лише Макарову

Юрій Макаров (Фото: Суспільне Мовлення)

Правоохоронці завершили розслідування щодо тілесних ушкоджень журналіста та виконавчого продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова. Про це повідомляє Національна поліція.

Згідно з висновками експертів, зразки ДНК, відібрані зі знайдених ножа та чохла до нього, належать лише постраждалому.

Також правоохоронці відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент – у момент поранення журналіста сторонніх поряд із ним не було.

Окрім того, Макаров пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент завдання поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Він визнав висновки експертизи.

Поліція закрила провадження після з’ясування усіх обставин.

Суспільне Мовлення у своїй заяві повідомило, що Макаров пройшов лікування, а також подякувало Нацполіції за розслідування.