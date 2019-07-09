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09.07.2019, 15:24

Нацсовет: Лишить NewsОne лицензии может СНБО

Нацсовет: Лишить NewsОne лицензии может СНБО - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Нацсовете поддержали призыв срочно созвать СНБО для рассмотрения вопроса о лишении лицензии NewsОne

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что все необходимые действия для лишения лицензии телеканала NewsОne уже сделаны, решение – за СНБО. Об этом во время заседание заявила замглавы Нацсовета Ульяна Фещук, сообщает Укринформ.

По ее словам, Нацсовет неоднократно сообщал СБУ о нарушениях законодательства со стороны NewsОne. Фещук отметила, что такие обращения были также после принятия постановления Рады от 4 октября 2018 г по применению индивидуальных санкций.

"В этот список были включены телеканал NewsОne и группа телеканалов 112, по которым, в частности, предусматривалась санкция аннулирования лицензии", - сообщила представитель Нацсовета.

Чиновник говорит, что материалы этого постановления были переданы СНБО. Совет, по ее словам, до сих пор рассматривает этот вопрос.

"Поэтому мы поддерживаем вчерашний призыв СБУ относительно срочного созыва СНБО для рассмотрения этого вопроса и применения соответствующих санкций. Все предыдущие действия уже были осуществлены. И фактически решение за этим органом", - отметила Фещук.

Вчера секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что ведомство провело совещание по информационной безопасности, однако не предоставил информации о принятых решениях, сославшись на секретность. 

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Теги: нацсовет, снбо, лицензия, NewsОne
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