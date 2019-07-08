Данилюк о NewsOne: Отмена "телемоста" - это не конец информвойны

Александр Данилюк (скриншот из видеозаписи)

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что ведомство провело совещание по информационной безопасности, однако не предоставил информации о принятых решениях, сославшись на секретность. Однако заявил, что отмена так называемого телемоста - не конец информационной войны. Об этом Данилюк написал в Facebook.

"Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства", - написал секретарь СНБО.

"Дополнительные детали не можем предоставить из-за секретности", - добавил он.

Он напомнил, что хоть NewsOne и отменил "так называемый "телемост" - "это не конец информационной войны". "Поэтому и наша работа продолжается", - заявил Данилюк.

В пресс-службе СНБО уточнили: поручения СБУ и Нацполиции даны "по обеспечению национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова".

12 июля подконтрольный куму президента РФ Виктору Медведчуку канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемарафон "Надо поговорить".

СБУ направила руководителям медиахолдинга Новости (телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK, - ред.) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом Россия и другими вещателями государства-агрессора.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала уголовное производство о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста.