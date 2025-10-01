Нацсовет обратится к европейским регуляторам из-за блокировки Венгрией 12 украинских медиа

Нацсовет (Фото: facebook.com/Nacrad)

Национальный совет готовит обращение к председателю Европейской платформы регуляторных органов (EPRA) Стефани Коми из-за запрета ряда украинских ресурсов в Венгрии. Об этом говорится в заявлении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Нацсовет подчеркнул, что решение правительства Венгрии заблокировать доступ к 12 украинским медиа – это "серьезное нарушение права на информацию и опасный прецедент для европейского медиапространства".

Медиарегулятор отметил, что Украина блокирует именно те ресурсы, которые "работают на подрыв обороноспособности государства", действует открыто и с возможностью судебного обжалования.

"Российская информационная война является частью тотальной войны против нашей государственности, и защита информационного пространства – это вопрос национальной безопасности", – указано в заявлении.

Регулятор также обратил внимание, что блокирование независимых украинских изданий в Венгрии объяснялось их критическим освещением деятельности частных фондов.

"Когда государство использует механизмы блокирования иностранных медиа не для защиты от военной пропаганды, а как реакцию на критическую журналистику в отношении негосударственных структур, – это выходит за пределы любых приемлемых регуляторных практик", – подчеркнул Нацсовет.

Украинский медиарегулятор призвал европейское сообщество четко разграничивать защиту от пропаганды государства-агрессора и политическую цензуру.

Регулятор также обратился к международным институтам с просьбой оценить ситуацию с позиций защиты права граждан на доступ к различным источникам информации.

"Украинские журналисты работают под обстрелами, рискуют жизнью на передовой, гибнут, выполняя свою профессиональную миссию. Блокирование их материалов государством-членом ЕС под надуманными предлогами является не просто дипломатическим инцидентом – это принципиальный вопрос о том, сохраняет ли Европа способность различать журналистику и пропаганду, защиту и цензуру, принципы и политическую целесообразность", – подытожил Нацсовет.