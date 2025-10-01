Нацрада звернеться до європейських регуляторів через блокування Угорщиною 12 українських медіа

Нацрада наголосила, що рішення уряду Угорщини заблокувати українські медіа є небезпечним прецедентом для медіапростору ЄС

Нацрада (Фото: facebook.com/Nacrad)

Національна рада готує звернення до голови Європейської платформи регуляторних органів (EPRA) пані Стефані Комі через заборону низки українських ресурсів в Угорщині. Про це йдеться в заяві Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Нацрада наголосила, що рішення уряду Угорщини заблокувати доступ до 12 українських медіа – це "серйозне порушення права на інформацію та небезпечний прецедент для європейського медіапростору".

Медіарегулятор зазначив, що Україна блокує саме ті ресурси, які "працюють на підрив обороноздатності держави", діє відкрито та з можливістю судового оскарження.

"Російська інформаційна війна є частиною тотальної війни проти нашої державності, і захист інформаційного простору – це питання національної безпеки", – зазначено в заяві.

Регулятор також звернув увагу, що блокування незалежних українських видань в Угорщині пояснювалося їхнім критичним висвітленням діяльності приватних фондів.

"Коли держава використовує механізми блокування іноземних медіа не для захисту від воєнної пропаганди, а як реакцію на критичну журналістику щодо недержавних структур, – це виходить за межі будь-яких прийнятних регуляторних практик", – підкреслила Нацрада.

Український медіарегулятор закликав європейську спільноту чітко розмежовувати захист від пропаганди держави-агресора і політичну цензуру.

Регулятор також звернувся до міжнародних інституцій з проханням оцінити ситуацію з позицій захисту права громадян на доступ до різноманітних джерел інформації.

"Українські журналісти працюють під обстрілами, ризикують життям на передовій, гинуть, виконуючи свою професійну місію. Блокування їхніх матеріалів державою-членом ЄС під надуманими приводами є не просто дипломатичним інцидентом – це принципове питання про те, чи зберігає Європа здатність розрізняти журналістику і пропаганду, захист і цензуру, принципи і політичну доцільність", – підсумувала Нацрада.