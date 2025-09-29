МЗС про заборону Угорщиною 12 медіа з України: Поки Київ блокує пропаганду, Будапешт – журналістику

Для уряду Орбана "чим далі від правди, тим краще", зауважив Тихий

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна обмежує російську пропаганду, тоді як влада прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана забороняє доступ до заснованої на фактах журналістики. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, реагуючи на заборону низки українських ресурсів в Угорщині.

"Різниця полягає в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що базується на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще", – написав чиновник.

29 вересня Будапешт заблокував 12 українських медіа у відповідь на те, що на початку місяця Україна обмежила доступ до декількох проросійських та провладних сайтів Угорщини.

З-поміж заблокованих угорською стороною сайтів є Українська правда, Європейська правда, Громадське, NV та LB.ua.

Також під заборону в Угорщині потрапили ресурси ТСН та Обоз.UA, регіональні сайти Закарпаття Онлайн, ungvar.uz.ua, Анонс Закарпаття й менш відомі InsiderINFO та UAonline.