МИД о запрете Венгрией 12 медиа: Пока Киев блокирует пропаганду, Будапешт – журналистику

Для правительства Орбана "чем дальше от правды, тем лучше", заметил Тихий

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина ограничивает российскую пропаганду, тогда как власть премьер-министра Венгрии Виктора Орбана запрещает доступ к основанной на фактах журналистике. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, реагируя на запрет ряда украинских ресурсов в Венгрии.

"Разница заключается в том, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах. Но для них чем дальше от правды, тем лучше", – написал чиновник.

29 сентября Будапешт заблокировал 12 украинских медиа в ответ на то, что в начале месяца Украина ограничила доступ к нескольким пророссийским и провластных сайтов Венгрии.

Среди заблокированных венгерской стороной сайтов есть Украинская правда, Европейская правда, Громадське, NV и LB.ua.

Также под запрет в Венгрии попали ресурсы ТСН и Обоз.UA, региональные сайты Закарпатье Онлайн, ungvar.uz.ua, Анонс Закарпатья и менее известные InsiderINFO и UAonline.