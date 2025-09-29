МИД о запрете Венгрией 12 медиа: Пока Киев блокирует пропаганду, Будапешт – журналистику
Украина ограничивает российскую пропаганду, тогда как власть премьер-министра Венгрии Виктора Орбана запрещает доступ к основанной на фактах журналистике. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, реагируя на запрет ряда украинских ресурсов в Венгрии.
"Разница заключается в том, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах. Но для них чем дальше от правды, тем лучше", – написал чиновник.
29 сентября Будапешт заблокировал 12 украинских медиа в ответ на то, что в начале месяца Украина ограничила доступ к нескольким пророссийским и провластных сайтов Венгрии.
Среди заблокированных венгерской стороной сайтов есть Украинская правда, Европейская правда, Громадське, NV и LB.ua.
Также под запрет в Венгрии попали ресурсы ТСН и Обоз.UA, региональные сайты Закарпатье Онлайн, ungvar.uz.ua, Анонс Закарпатья и менее известные InsiderINFO и UAonline.
Тем временем премьер Венгрии Орбан предположил, что беспилотники его страны действительно могли нарушить украинское воздушное пространство, но в то же время заявил, что Украина якобы не является независимой и суверенной страной. Глава МИД Сибига в ответ отметил, что венгерский политик продолжает оставаться под влиянием пропаганды РФ.
