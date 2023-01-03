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Науседа: Это должен быть год, когда Украина победит. Литва отправит технику и боеприпасы

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 17:02
Науседа: Это должен быть год, когда Украина победит. Литва отправит технику и боеприпасы - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что победа Украины в войне уже близка, и заявил, что его страна продолжит оказывать ВСУ военную помощь. Об этом он написал в Twіtter.

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Науседа подчеркнул, что в 2023 году Литва продолжит военную поддержку Украины, и "это должен быть год, когда Украина победит агрессора".

Он сообщил, что Литва отправит в Украину военную технику, боеприпасы и проведет военную подготовку для украинских защитников. Он не уточнил, о каких конкретно боеприпасах и видах техники идет речь, в каких количествах, и когда будут эти поставки.

"Крайне важно увеличить темпы поддержки со стороны всех союзников. Победа близка", – заявил литовский лидер.

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Оксана Житнюк
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литва военная помощь Гитанас Науседа
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