Науседа: Это должен быть год, когда Украина победит. Литва отправит технику и боеприпасы

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что победа Украины в войне уже близка, и заявил, что его страна продолжит оказывать ВСУ военную помощь. Об этом он написал в Twіtter.

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Науседа подчеркнул, что в 2023 году Литва продолжит военную поддержку Украины, и "это должен быть год, когда Украина победит агрессора".

Он сообщил, что Литва отправит в Украину военную технику, боеприпасы и проведет военную подготовку для украинских защитников. Он не уточнил, о каких конкретно боеприпасах и видах техники идет речь, в каких количествах, и когда будут эти поставки.

"Крайне важно увеличить темпы поддержки со стороны всех союзников. Победа близка", – заявил литовский лидер.

25 ноября Науседа призвал союзников к увеличению военной помощи Украине и усилению давления на Москву, в том числе санкционного.

3 декабря сообщалось, что Литва отремонтировала и передала Украине еще две самоходные гаубицы PzH 2000.

4 декабря Минобороны Литвы сообщило, что в Украину отправлена партия артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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Оксана Житнюк

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