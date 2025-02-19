Науседа предложил план по Украине из пяти пунктов

Президент Литвы заявил, что нужно "немедленно действовать, чтобы поддержать Украину и повысить безопасность Европы"

Гитанас Науседа (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейских лидеров "немедленно действовать, чтобы поддержать Украину и повысить безопасность Европы". Он также предложил план действий по Украине.

По его мнению, план должен выглядеть так:

- реальные гарантии безопасности для Украины: членство в НАТО должно оставаться в повестке дня;

- Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, а санкции должны сохраняться до тех пор, пока агрессия не прекратится;

- срочное финансирование вооружений и 10 млрд евро для оборонной промышленности Украины;

- арест замороженных активов России и введение пошлин на импорт из России и Белоруссии;

- Ускоренное вступление в ЕС – намечена дата – 2030 год.