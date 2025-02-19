Науседа запропонував план щодо України з п'яти пунктів
Президент Литви Гітанас Науседа закликав європейських лідерів "негайно діяти, щоб підтримати Україну і підвищити безпеку Європи". Він також запропонував план дій щодо України.
На його думку, план має виглядати так:
- Реальні гарантії безпеки для України: членство в НАТО має залишатися на порядку денному;
- Росію має бути притягнуто до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають зберігатися доти, доки агресія не припиниться;
- Термінове фінансування озброєнь і 10 млрд євро для оборонної промисловості України;
- Арешт заморожених активів Росії та введення мит на імпорт з Росії та Білорусі;
- Прискорений вступ до ЄС – намічена дата – 2030 рік.
- Британський прем'єр Кір Стармер вважає, що гарантії безпеки від Сполучених Штатів є єдиним шляхом до миру в Україні. Водночас він визнає, що європейцям треба робити більше. Такої самої думки і Зеленський.