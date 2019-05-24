Наводнение в Закарпатье: Зеленский издал указ о преодолении

Фото: ГСЧС

Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации на территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Об этом сообщает сайт Администрации президента.

В документе есть поручение правительству обеспечить взаимодействие с местными властями, решить финансовые вопросы по ликвидации последствий непогоды, а также "обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Сегодня вечером ГСЧС сообщила, что ситуация с наводнением в отдельных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей стабилизировалась, но уровень воды в некоторых реках продолжит повышаться.

Утром поисковая группа обнаружила тело 11-летнего школьника, который вчера упал в реку недалеко от своей школы в поселке Воловец.