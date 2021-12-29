Назначение главы САП: Члены комиссии просят Венедиктову разблокировать конкурс

Члены конкурсной комиссии по избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) написали обращение к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и попросили ее подтвердить, что Офис генпрокурора (ОГП) не видит препятствий для завершения конкурсной процедуры. Текст письма предоставил LIGA.net один из членов конкурсной комиссии, подписавший обращение.

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Письмо к Венедиктовой подписали члены комиссии Роман Куйбида, Вячеслав Навроцкий, Драго Кос, Томас Файерстон и Нонна Цоцория.

В письме отмечается, что среди причин, которые председатель комиссии Екатерина Коваль называла препятствием для утверждения результатов конкурса, была и необходимость "проконсультироваться с Офисом Генерального прокурора относительно соответствия кандидатов требованиям закона". В ходе заседания комиссии 24 декабря упоминалось также, что перед подачей результатов конкурса необходимо еще раз подтвердить в ОГП, что победители конкурса не должны проходить дополнительные проверки, кроме тех, которе они уже прошли.

Поэтому члены комиссии просят Венедиктову сделать ясное заявление о том, что все кандидаты-победители прошли проверку и соответствуют всем требованиям, и что украинское законодательство не требует проведения дополнительных спецпроверок. По их мнению, этого "будет достаточно, чтобы убедить всех членов Комиссии утвердить результаты" и направить в ОГП представление на назначение победителей конкурса.

На финальном этапе работы комиссии по избранию руководителя САП остались два кандидата на должности руководителя ведомства и его заместителя – старший детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк, которые набрали 246 и 229 баллов соответственно.

29 декабря Центр противодействия коррупции заявил, что Офис генпрокурора незаконно начал повторную спецпроверку по кандидату на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрею Синюку, занявшему второе место в рейтинге по результатам конкурса. ЦПК считает, что ОГП тем самым ищет возможность не назначать на должность настоящего победителя Александра Клименко, который не дал разрешения на проведение повторной спецпроверки.

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Сергей Бережной

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