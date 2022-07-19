Не доволен Стокгольмом. Эрдоган опять грозит блокировать путь Финляндии и Швеции в НАТО

18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь пригрозил "заморозить процесс" вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает CNN.

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"Мы дали свое условное одобрение с государствами-членами начала процесса вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Я хотел бы еще раз напомнить вам, что мы заморозим процесс, если они не предпримут необходимых шагов для выполнения наших условий", – заявил Эрдоган.

"Мы видим, что Швеция не дает хорошей картины в этом отношении", – добавил он, не пояснив свой комментарий.

В конце июня Турция заявила, что подписала трехсторонний меморандум с Финляндией и Швецией в поддержку их заявок на членство в НАТО.

Анкара заявила, что Хельсинки и Стокгольм договорились не оказывать поддержку курдским отрядам народной самообороны, также известным как YPG, которые Турция считает террористической организацией.

Эрдоган сказал, что Швеция пообещала Турции экстрадировать 73 человека. Его заявление основано на меморандуме, в котором говорится, что Швеция и Финляндия рассмотрят ожидающие рассмотрения запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче.

Турция была против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО, обвиняя их в укрывательстве предполагаемых членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Также были возражения против их решения в 2019 году запретить экспорт оружия в Анкару из-за военных операций Турции в Сирии.

28 июня министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции подписали трехсторонний меморандум о поддержке Анкарой вступления в НАТО двух скандинавских стран.

28 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. Теперь приглашение должны ратифицировать парламенты 30 стран-членов НАТО.

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Наталия Медведева

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