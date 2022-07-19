UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Не доволен Стокгольмом. Эрдоган опять грозит блокировать путь Финляндии и Швеции в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 00:40
Не доволен Стокгольмом. Эрдоган опять грозит блокировать путь Финляндии и Швеции в НАТО - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь пригрозил "заморозить процесс" вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы дали свое условное одобрение с государствами-членами начала процесса вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Я хотел бы еще раз напомнить вам, что мы заморозим процесс, если они не предпримут необходимых шагов для выполнения наших условий", – заявил Эрдоган.

"Мы видим, что Швеция не дает хорошей картины в этом отношении", – добавил он, не пояснив свой комментарий.

В конце июня Турция заявила, что подписала трехсторонний меморандум с Финляндией и Швецией в поддержку их заявок на членство в НАТО.

Анкара заявила, что Хельсинки и Стокгольм договорились не оказывать поддержку курдским отрядам народной самообороны, также известным как YPG, которые Турция считает террористической организацией.

Эрдоган сказал, что Швеция пообещала Турции экстрадировать 73 человека. Его заявление основано на меморандуме, в котором говорится, что Швеция и Финляндия рассмотрят ожидающие рассмотрения запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче.

  • Турция была против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО, обвиняя их в укрывательстве предполагаемых членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Также были возражения против их решения в 2019 году запретить экспорт оружия в Анкару из-за военных операций Турции в Сирии.
  • 28 июня министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции подписали трехсторонний меморандум о поддержке Анкарой вступления в НАТО двух скандинавских стран.
  • 28 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. Теперь приглашение должны ратифицировать парламенты 30 стран-членов НАТО.

Читайте также: Кулеба: Турция ведет сложную игру по балансировке между Украиной и РФ. У нас есть вопросы

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато Финляндия Турция швеция реджеп тайип эрдоган
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 