"Не думаю, что НАТО готово". Спикер польского Сейма – об отправке западных войск в Украину
Спикер Сейма Польши Шимон Головня считает, что НАТО не готово к размещению войск в Украине. Об этом он сказал в интервью телемарафону Украины.
По мнению Головни, даже участие отдельных стран НАТО в такой операции будет проблематичным.
"Если солдаты из страны НАТО, даже отдельной страны – члена НАТО, будут атакованы или погибнут на вашей территории в этой войне, мы будем рассматривать это как атаку на весь Альянс, хоть это и произойдет в Украине. Мы должны будем дать коллективный ответ. НАТО – это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому мы дискутируем по этому поводу", — сказал он.
Головня считает, что Украине от Запада сейчас нужны не люди, а технологии.
"Ведь каждый раз, когда вы получаете технологическое преимущество, вы выигрываете. Это самое главное. Вам нужно новое оружие, вам нужна информация с поля боя, вас нужно поддерживать многими способами. Но мы должны быть очень осторожны, если речь идет о физическом присутствии солдат НАТО, потому что это может усугубить ситуацию. Я думаю, что это может усугубить ситуацию", — сказал польский спикер.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон 27 февраля сказал, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Его заявление вызвало шквал реакций западных государств, но пока идею французского президента поддержали считаные страны.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не намерен отправлять своих военных в Украину.
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