"Не думаю, что НАТО готово". Спикер польского Сейма – об отправке западных войск в Украину

Шимон Головня (Фото: EPA / PAWEL SUPERNAK)

Спикер Сейма Польши Шимон Головня считает, что НАТО не готово к размещению войск в Украине. Об этом он сказал в интервью телемарафону Украины.

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"Я думаю, что это гораздо сложнее, чем думают некоторые люди даже в Европе. Не хочу быть нечестным, поэтому скажу, что это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон и какова его идея в целом, но не думаю, что НАТО готово к такому участию в этой войне", — сказал он.



По мнению Головни, даже участие отдельных стран НАТО в такой операции будет проблематичным.

"Если солдаты из страны НАТО, даже отдельной страны – члена НАТО, будут атакованы или погибнут на вашей территории в этой войне, мы будем рассматривать это как атаку на весь Альянс, хоть это и произойдет в Украине. Мы должны будем дать коллективный ответ. НАТО – это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому мы дискутируем по этому поводу", — сказал он.

Головня считает, что Украине от Запада сейчас нужны не люди, а технологии.

"Ведь каждый раз, когда вы получаете технологическое преимущество, вы выигрываете. Это самое главное. Вам нужно новое оружие, вам нужна информация с поля боя, вас нужно поддерживать многими способами. Но мы должны быть очень осторожны, если речь идет о физическом присутствии солдат НАТО, потому что это может усугубить ситуацию. Я думаю, что это может усугубить ситуацию", — сказал польский спикер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 27 февраля сказал, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Его заявление вызвало шквал реакций западных государств, но пока идею французского президента поддержали считаные страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не намерен отправлять своих военных в Украину.

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