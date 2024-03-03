"Не думаю, що НАТО готове". Спікер польського Сейму – про розміщення західних військ в Україні

Шимон Головня (Фото: EPA / PAWEL SUPERNAK)

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня вважає, що НАТО не готове до розміщення військ в Україні. Про це він сказав у інтерв'ю телемарафону України.

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"Я думаю, що це значно складніше, ніж думають деякі люди навіть у Європі. Не хочу бути нечесним, тому скажу, що це буде проблемою для багатьох країн НАТО. Я знаю, що сказав президент Макрон і яка його ідея загалом, але не думаю, що НАТО готове до такої участі у цій війні", – сказав він.

На думку Головні, навіть участь окремих країн НАТО в такій операції буде проблематичним.

"Якщо солдати з країни НАТО, навіть окремої країни – члена НАТО, будуть атаковані чи загинуть на вашій території в цій війні, ми муситимемо розглядати це як атаку на весь Альянс, хоч це і станеться в Україні. Ми муситимемо надати колективну відповідь. НАТО – це як братство, один за всіх і всі за одного. Тому ми дискутуємо з цього приводу", – сказав він.

Головня вважає, що Україні від Заходу зараз потрібні не люди, а технології.

"Бо кожного разу, як ви отримуєте технологічну перевагу, ви виграєте. Це найголовніше. Вам потрібна нова зброя, вам потрібна інформація з поля бою, вас потрібно підтримувати багатьма способами. Але ми повинні бути дуже обережними, якщо йдеться про фізичну присутність солдатів НАТО, бо це може погіршити ситуацію. Я думаю, що це може погіршити ситуацію", – сказав польський спікер.

Президент Франції Емманюель Макрон 27 лютого сказав, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Його заява викликала шквал реакцій західних держав, але поки що ідею французького президента підтримали лічені країни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.

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