"Не думаю, що НАТО готове". Спікер польського Сейму – про розміщення західних військ в Україні
Спікер Сейму Польщі Шимон Головня вважає, що НАТО не готове до розміщення військ в Україні. Про це він сказав у інтерв'ю телемарафону України.
"Я думаю, що це значно складніше, ніж думають деякі люди навіть у Європі. Не хочу бути нечесним, тому скажу, що це буде проблемою для багатьох країн НАТО. Я знаю, що сказав президент Макрон і яка його ідея загалом, але не думаю, що НАТО готове до такої участі у цій війні", – сказав він.
На думку Головні, навіть участь окремих країн НАТО в такій операції буде проблематичним.
"Якщо солдати з країни НАТО, навіть окремої країни – члена НАТО, будуть атаковані чи загинуть на вашій території в цій війні, ми муситимемо розглядати це як атаку на весь Альянс, хоч це і станеться в Україні. Ми муситимемо надати колективну відповідь. НАТО – це як братство, один за всіх і всі за одного. Тому ми дискутуємо з цього приводу", – сказав він.
Головня вважає, що Україні від Заходу зараз потрібні не люди, а технології.
"Бо кожного разу, як ви отримуєте технологічну перевагу, ви виграєте. Це найголовніше. Вам потрібна нова зброя, вам потрібна інформація з поля бою, вас потрібно підтримувати багатьма способами. Але ми повинні бути дуже обережними, якщо йдеться про фізичну присутність солдатів НАТО, бо це може погіршити ситуацію. Я думаю, що це може погіршити ситуацію", – сказав польський спікер.
- Президент Франції Емманюель Макрон 27 лютого сказав, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Його заява викликала шквал реакцій західних держав, але поки що ідею французького президента підтримали лічені країни.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.
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