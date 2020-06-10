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Не менее 2 млрд грн. Названы возможные расходы на консультативный референдум

Не менее 2 млрд грн. Названы возможные расходы на консультативный референдум - Фото
Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.06.2020, 10:02

Возможность проведения консультативного референдума сейчас не предусмотрена, но она может появится через законопроект №3612 президента Зеленского

Консультативный референдум, если власти захотят его провести по какому-то вопросу/вопросам, обойдется налогоплательщикам примерно как всеукраинские выборы – в сумму не менее 2 млрд грн. Такую цифру озвучила РБК-Украина координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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Она считает, что сейчас консультативный референдум (в отличие от императивного, его результаты не имеют юридической силы; то есть, это почти соцопрос, - ред.) утратил свою ценность: она была, когда социология еще не имела многих оперативных инструментов и применялась не так широко, как сейчас.

"В нашем случае это некий атавизм. Ведь государство будет финансировать референдум. Выборы у нас обходятся примерно в два миллиарда гривень - и расходы на проведение референдума не будут меньше", – считает эксперт.

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В 2000 году был проведен такой референдум с четырьмя вопросами: о досрочном роспуске Рады, снятии депутатской неприкосновенности, уменьшении числа депутатов до 300 и переходе к двухпалатному парламенту. Никакого практического эффекта от него не было.

  • Весной 2019 года кандидат в президенты Зеленский заявлял, что "НАТО обязательно должно быть через референдум".
  • 11 ноября 2019-го он, уже будучи президентом, предложил вынести на референдум вопрос о продаже с/х земель иностранцам.
  • 5 марта 2020-го законопроект о всеукраинском референдуме вынесли на общественное обсуждение.
  • Вчера, 9 июня, законопроект внесли в Раду.

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Евгений Пилипенко
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