Не менее 2 млрд грн. Названы возможные расходы на консультативный референдум

Консультативный референдум, если власти захотят его провести по какому-то вопросу/вопросам, обойдется налогоплательщикам примерно как всеукраинские выборы – в сумму не менее 2 млрд грн. Такую цифру озвучила РБК-Украина координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
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Она считает, что сейчас консультативный референдум (в отличие от императивного, его результаты не имеют юридической силы; то есть, это почти соцопрос, - ред.) утратил свою ценность: она была, когда социология еще не имела многих оперативных инструментов и применялась не так широко, как сейчас.
"В нашем случае это некий атавизм. Ведь государство будет финансировать референдум. Выборы у нас обходятся примерно в два миллиарда гривень - и расходы на проведение референдума не будут меньше", – считает эксперт.
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В 2000 году был проведен такой референдум с четырьмя вопросами: о досрочном роспуске Рады, снятии депутатской неприкосновенности, уменьшении числа депутатов до 300 и переходе к двухпалатному парламенту. Никакого практического эффекта от него не было.
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