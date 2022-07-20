"Не называть виды оружия". У Резникова назвали три правила информирования во время войны

Во время войны следует соблюдать правила информирования, в частности не называть до Генштаба виды оружия, которыми бьют по врагу. Об этом сообщила в Facebook замминистра обороны Анна Маляр.

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Она опубликовала инфографику с такими правилами:

1. Первыми говорят военные о военных действиях, развитии событий, последствиях и результатах.

2. Не надо называть виды оружия, из которого наносятся удары по врагу. Россияне могут использовать эту информацию. Можно это обсуждать лишь после сообщения Генштаба.

3. Не приписывать украинским военным попадания по гражданским объектам на временно оккупированной территории "даже если очень хочется".

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что украинское командование аккуратно подает данные о ситуации на фронте и не передает всю информацию в онлайн-режиме, поскольку россияне "открыли охоту на западное оружие".

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Марк Сировой

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