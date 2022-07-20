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"Не называть виды оружия". У Резникова назвали три правила информирования во время войны

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 17:40
M142 HIMARS (скриншот из видео Генштаба)

Во время войны следует соблюдать правила информирования, в частности не называть до Генштаба виды оружия, которыми бьют по врагу. Об этом сообщила в Facebook замминистра обороны Анна Маляр.

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Она опубликовала инфографику с такими правилами:

1. Первыми говорят военные о военных действиях, развитии событий, последствиях и результатах.

2. Не надо называть виды оружия, из которого наносятся удары по врагу. Россияне могут использовать эту информацию. Можно это обсуждать лишь после сообщения Генштаба.

3. Не приписывать украинским военным попадания по гражданским объектам на временно оккупированной территории "даже если очень хочется".

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Марк Сировой
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оружие пропаганда информация HIMARS Анна Маляр ипсо
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