"Не сотрудничаем с оккупантами". Львов отказался отдавать РФ останки агента НКВД Кузнецова

Львов отказался передавать России останки агента НКВД Николая Кузнецова. Такое решение 22 октября принял исполнительный комитет Львовского горсовета. Мэр Андрей Садовый заявил, что позиция местных властей однозначна: никакого сотрудничества с оккупантами.

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Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, Кассационный административный суд обязал исполком передать останки агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Это уже не первое такое судебное решение по этому делу. Сегодня исполком единогласно отклонил требование суда.

Перед обсуждением этого вопроса и голосованием Садовый напомнил, что в России сегодня находится в заключении по политическим и религиозным мотивам 101 украинец, еще 20 человек – в оккупированном Крыму. На оккупированных территориях Донбасса россияне удерживают 296 человек, 44 из них – военнослужащие.

"Пока наши граждане не вернутся домой, мы никакого положительного решения по праху Кузнецова принимать не будем. Это принципиальная позиция общества города", – заявил Садовый.

СПРАВКА. Николай Кузнецов – советский разведчик, агент НКВД, герой СССР. Во время Второй мировой войны выполнял террористические и провокационные задачи советского командования, целью которых было вызвать террор в ответ со стороны немецкой оккупационной власти против украинского населения. В 1942 году Кузнецов работал в немецком тылу и в ходе этого убил 11 офицеров Вермахта. Погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района во Львовской области. Кузнецова похоронили на территории военного мемориала Холм Славы во Львове.

На своей странице в Facebook Садовый обратился к судам, которые принимают такие решения, с вопросом, возможно ли, по их мнению, какое-либо сотрудничество с агрессором во время войны. Также он поинтересовался, не хочет ли Россия вернуть Украине политзаключенных и военнопленных.

В 2007 году российской делегации во Львове отказали в передаче останков Кузнецова.

В 2008-м племянница разведчика Маргарита Брюханова обратилась к властям Львова с просьбой перезахоронить его прах в Широкореченском мемориале в российском Екатеринбурге.

В 2020-м Садовый заявил, что Львов не отдаст РФ прах Кузнецова, пока украинцы находятся в российских тюрьмах и плену.

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Оксана Житнюк

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