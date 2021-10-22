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"Не сотрудничаем с оккупантами". Львов отказался отдавать РФ останки агента НКВД Кузнецова

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 13:58
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Львов отказался передавать России останки агента НКВД Николая Кузнецова. Такое решение 22 октября принял исполнительный комитет Львовского горсовета. Мэр Андрей Садовый заявил, что позиция местных властей однозначна: никакого сотрудничества с оккупантами.

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Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, Кассационный административный суд обязал исполком передать останки агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Это уже не первое такое судебное решение по этому делу. Сегодня исполком единогласно отклонил требование суда.

Перед обсуждением этого вопроса и голосованием Садовый напомнил, что в России сегодня находится в заключении по политическим и религиозным мотивам 101 украинец, еще 20 человек – в оккупированном Крыму. На оккупированных территориях Донбасса россияне удерживают 296 человек, 44 из них – военнослужащие.

"Пока наши граждане не вернутся домой, мы никакого положительного решения по праху Кузнецова принимать не будем. Это принципиальная позиция общества города", – заявил Садовый.

СПРАВКА. Николай Кузнецов – советский разведчик, агент НКВД, герой СССР. Во время Второй мировой войны выполнял террористические и провокационные задачи советского командования, целью которых было вызвать террор в ответ со стороны немецкой оккупационной власти против украинского населения. В 1942 году Кузнецов работал в немецком тылу и в ходе этого убил 11 офицеров Вермахта. Погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района во Львовской области. Кузнецова похоронили на территории военного мемориала Холм Славы во Львове. 

На своей странице в Facebook Садовый обратился к судам, которые принимают такие решения, с вопросом, возможно ли, по их мнению, какое-либо сотрудничество с агрессором во время войны. Также он поинтересовался, не хочет ли Россия вернуть Украине политзаключенных и военнопленных.

"Не сотрудничаем с оккупантами". Львов отказался отдавать РФ останки агента НКВД Кузнецова

  • В 2007 году российской делегации во Львове отказали в передаче останков Кузнецова.
  • В 2008-м племянница разведчика Маргарита Брюханова обратилась к властям Львова с просьбой перезахоронить его прах в Широкореченском мемориале в российском Екатеринбурге.
  • В 2020-м Садовый заявил, что Львов не отдаст РФ прах Кузнецова, пока украинцы находятся в российских тюрьмах и плену.

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Оксана Житнюк
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Львов андрей садовый нквд николай кузнецов
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