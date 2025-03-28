Не только с Путиным. Зеленский раскрыл, с кем можно было бы говорить о мире в России

Президент считает, что оппозиция в РФ могла бы перестать бояться диктатора, если с ней будут готовы говорить Европа, Америка и Украина

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась бы вести переговоры с другими представителями России, кроме диктатора Владимира Путина. Об этом украинский лидер сообщил на брифинге.

Такое заявление Зеленский сделал в контексте того, что Путин предложил ввести управление ООН над Украиной якобы для проведения выборов.

"Это как пинг-понг. То, что говорит Путин – всегда можно получить ответ. Я думаю, что в принципе мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто представлял бы Россию", – заявил Зеленский.

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По мнению президента, в России есть представители "серьезных направлений бизнеса" и разных регионов – и Украина могла бы с ними общаться.

"Если у них есть видение, как закончить войну... если они готовы идти наперекор тому, что Путин не хочет закончить [войну], а какие-то люди хотят, ну почему нет [не говорить с ними]", – пояснил глава государства.

Он считает, что в РФ есть "оппозиция, которая боится Путина", и предположил, что они могут перестать бояться, если с ними будут готовы говорить Европа, Америка и Украина.

"Why not? (англ. Почему нет?)", – подытожил свою идею Зеленский.

27 марта Путин предложил ввести в Украине временную власть под эгидой ООН, якобы, чтобы провести выборы и привести к власти "дееспособное правительство".

Советник президента Зеленского по коммуникациям Литвин заявил, что Путину следует "принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность". Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что диктатор делает все, чтобы затянуть и сорвать движение к миру, потому что в завершении войны он не заинтересован.

В Белом доме заявили, что правление в Украине определяется Конституцией и народом.