Не тільки з Путіним. Зеленський розкрив, з ким можна було б говорити про мир у Росії

Президент вважає, що опозиція у РФ могла б припинити боятися диктатора, якщо з нею будуть готові говорити Європа, Америка та Україна

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодилася б вести переговори з іншими представниками Росії, окрім диктатора Володимира Путіна. Про це український лідер повідомив під час брифінгу.

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Таку заяву Зеленський зробив у контексті того, що Путін запропонував ввести управління ООН над Україною нібито для проведення виборів.

"Це як пінг-понг. Те, що каже Путін, – завжди можна отримати відповідь. Я думаю, що, в принципі, ми б погодились говорити не з ним, а з кимось, хто б представляв Росію", – заявив Зеленський.

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На думку президента, в Росії є представники "серйозних напрямків бізнесу" та різних регіонів – і Україна могла б з ними спілкуватися.

"Якщо в них є бачення, як закінчити війну... якщо вони готові йти всупереч тому, що Путін не хоче закінчити [війну], а якісь люди хочуть, ну чому ні [не говорити з ними]", – пояснив голова держави.

Він вважає, що в РФ є "опозиція, яка боїться Путіна", і припустив, що вони можуть припинити боятися, якщо з ними будуть готові говорити Європа, Америка та Україна.

"Why not? (англ. Чому ні?)", – підсумував свою ідею Зеленський.

27 березня Путін запропонував ввести в Україні тимчасову владу під егідою ООН, нібито аби провести вибори й привести до влади "дієздатний уряд".

Радник президента Зеленського з комунікацій Литвин заявив, що Путіну варто "прийняти таблетки, щоб запустити мозкову діяльність". Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що диктатор робить усе, аби затягнути й зірвати рух до миру, бо в завершенні війни він не зацікавлений.

У Білому домі заявили, що правління в Україні визначається її Конституцією й народом.