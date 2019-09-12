Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским

Павел Гриб и Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь (Фото: УНИАН)

Бывший политзаключенный Павел Гриб рассказал, что не поздоровался с президентом Владимиром Зеленским в аэропорту Борисполя, потому что не узнал его. Об этом он рассказал в интервью ВВС News Україна.

Экс-узник Кремля объяснил, что потерял контроль над ситуацией, когда к трапу подбежали родственники.

"Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза. Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно", - прокомментировал инцидент Гриб, который выходил из самолета последним.

Бывший политзаключенный сожалеет, что так произошло.

"Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так случилось", - рассказал он интервьюеру.

7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказался и Гриб. Он единственный из освобожденных не подал руки Зеленскому.

Читайте также: Хлеб прилипал к потолку. Экс-узник Кремля рассказал о тюрьмах РФ