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Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским

Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским - Фото
Павел Гриб и Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь (Фото: УНИАН)
12.09.2019, 19:10

Павел Гриб был дезориентирован, когда спустился с самолета

Бывший политзаключенный Павел Гриб рассказал, что не поздоровался с президентом Владимиром Зеленским в аэропорту Борисполя, потому что не узнал его. Об этом он рассказал в интервью ВВС News Україна.

Экс-узник Кремля объяснил, что потерял контроль над ситуацией, когда к трапу подбежали родственники.

"Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза. Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно", - прокомментировал инцидент Гриб, который выходил из самолета последним.

Бывший политзаключенный сожалеет, что так произошло.

"Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так случилось", - рассказал он интервьюеру.

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Павел Гриб Владимир Зеленский политзаключенные обмен пленные Борисполь
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