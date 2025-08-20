Не во всех украинских колониях и СИЗО есть укрытия – Минюст

Укрытие (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Не во всех следственных изоляторах и колониях в Украине обустроены защитные сооружения гражданской защиты. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило Министерство юстиции.

"Во всех учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, кроме четырех следственных изоляторов и одного учреждения исполнения наказаний, имеются средства коллективной защиты – защитные сооружения гражданской защиты (убежища и противорадиационные укрытия) или простейшие укрытия (сооружения двойного назначения), которые могут обеспечить безопасность лиц, находящихся там", – отметили в ведомстве.

В то же время в Минюсте отметили, что в вышеупомянутых пяти учреждениях территории уже обследовались на предмет возможностей строительства новых защитных сооружений или размещения укрытий модульного типа, а также определены подземные помещения, которые могут использоваться как простейшие укрытия.

В ведомстве добавили, что колонии и СИЗО, в том числе и те, где укрытия отсутствуют, имеют "соответствующие алгоритмы", как действовать во время тревоги.