Не у всіх українських колоніях і СІЗО є укриття – Мін'юст

У чотирьох слідчих ізоляторах та одній установі виконання покарань не облаштовані захисні споруди цивільного захисту

Укриття (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Не у всіх слідчих ізоляторах та колоніях в Україні облаштовані захисні споруди цивільного захисту. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомило Міністерство юстиції.

"В усіх установах Державної кримінально-виконавчої служби України, окрім чотирьох слідчих ізоляторів та однієї установи виконання покарань, наявні засоби колективного захисту – захисні споруди цивільного захисту (сховища та протирадіаційні укриття) або найпростіші укриття (споруди подвійного призначення), які можуть забезпечити безпеку осіб, що там перебувають", – зазначили у відомстві.

Водночас у Мін’юсті наголосили, що у вищезазначених п’яти установах території вже обстежувались на предмет можливостей будівництва нових захисних споруд або розміщення укриттів модульного типу, а також визначено підземні приміщення, які можуть використовуватися як найпростіші укриття.

У відомстві додали, що колонії та СІЗО, зокрема і ті, де укриття відсутні, мають "відповідні алгоритми", як діяти під час тривоги.