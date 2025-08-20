Від початку повномасштабної війни росіяни обстріляли 49 колоній і СІЗО

Евакуйовувати такі установи чи ні – вирішують на місцях військове командування та військові адміністрації

Біленьківська колонія після обстрілу (Фото: Міністерство юстиції)

За час повномасштабної війни майже п’ять десятків колоній і слідчих ізоляторів України потерпали від атак окупантів. Про це повідомило Міністерство юстиції у відповідь на запит LIGA.net.

"Від початку повномасштабного вторгнення унаслідок російських ударів зазнали руйнувань 49 установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і табір для тримання військовополонених", – йдеться у відповіді.

У Міністерстві юстиції пояснили, що евакуація осіб, які утримуються в установах виконання покарань та СІЗО здійснюється на підставі Порядку проведення обов’язкової евакуації окремих категорій населення у разі введення правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою уряду від 7 листопада 2018 року №934.

Відповідно до другого пункту документа, у разі введення воєнного стану у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії, проводиться обов’язкова евакуація засуджених та осіб, узятих під варту.

У третьому пункті йдеться, що рішення щодо евакуації ухвалюється відповідним військовим командуванням разом з військовими адміністраціями.

У ніч проти 29 липня росіяни вдарили авіабомбами по Біленьківській виправній колонії у Запорізькій області. Жертвами атаки стали 16 людей. Ще десятки засуджених і співробітників отримали поранення.