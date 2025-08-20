С начала полномасштабной войны россияне обстреляли 49 колоний и СИЗО

Эвакуировать такие учреждения или нет – решают на местах военное командование и военные администрации

Беленьковская колония после обстрела (Фото: Министерство юстиции)

За время полномасштабной войны почти пять десятков колоний и следственных изоляторов Украины страдали от атак оккупантов. Об этом сообщило Министерство юстиции в ответ на запрос LIGA.net.

"С начала полномасштабного вторжения в результате российских ударов подверглись разрушениям 49 учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов и лагерь для содержания военнопленных", — говорится в ответе.

В Министерстве юстиции объяснили, что эвакуация лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО осуществляется на основании Порядка проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения в случае введения правового режима военного положения, утвержденного постановлением правительства от 7 ноября 2018 года №934.

Согласно второму пункту документа, в случае введения военного положения в местностях, приближенных к районам, где ведутся боевые действия, проводится обязательная эвакуация осужденных и лиц, взятых под стражу.

В третьем пункте говорится, что решение об эвакуации принимается соответствующим военным командованием совместно с военными администрациями.

В ночь на 29 июля россияне ударили авиабомбами по Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области. Жертвами атаки стали 16 человек. Еще десятки осужденных и сотрудников получили ранения.