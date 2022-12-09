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Небензя созвал Совбез ООН из-за помощи Запада Украине. Кислица анонсирует "желч" в Twitter

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 10:22
Небензя созвал Совбез ООН из-за помощи Запада Украине. Кислица анонсирует
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Россия созвала заседание Совета безопасности ООН из-за военных поставок Запада Украине. Постоянный представитель Украины Сергей Кислица анонсировал "желчные" ответы своему российскому "коллеге" Василию Небензе в Twitter.

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Страна-оккупант захотела провести заседание Совбеза для обсуждения поставок Украине вооружений западными союзниками. 

Мероприятие состоится 9 декабря в 15:00 по восточно-американскому времени — 22:00 по Киеву. 

На прошлом заседании Совбеза Небензя выдал очередной пропагандистский месседж, пригрозив Украине "войной", несмотря на то, что РФ десятый месяц ведет против Украины самую крупную войну в Европе со времен Второй мировой. 

"Если цели не удастся достичь мирным путем, значит эта цель будет достигнута путем военным", — сказал тогда российский "дипломат". 

Также на минувшем заседании представитель России сбежал перед выступлением Кислицы, сказав, что не хочет слушать "желч" украинского постпреда и пожаловался на его посты в Twitter.

Кислица отреагировал и написал, что "без "желчи" любой организм не выдержит и загнется". 

"Поэтому вам и Совбезу желчь нужна. А рекомендация читать мои твиты — это топ. Надеюсь не только миссия РФ при ООН с них день начинает, но и МИД", — заявил дипломат. 

Читайте также: Небензя нес пропаганду в ООН и сбежал с заседания. Кислица: Ушли из Херсона – уйдут из СБ 

Дмитро Гриниченко
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Сергей Кислица Василий Небензя война совбез оон
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