Небензя созвал Совбез ООН из-за помощи Запада Украине. Кислица анонсирует "желч" в Twitter
Россия созвала заседание Совета безопасности ООН из-за военных поставок Запада Украине. Постоянный представитель Украины Сергей Кислица анонсировал "желчные" ответы своему российскому "коллеге" Василию Небензе в Twitter.
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Страна-оккупант захотела провести заседание Совбеза для обсуждения поставок Украине вооружений западными союзниками.
Мероприятие состоится 9 декабря в 15:00 по восточно-американскому времени — 22:00 по Киеву.
На прошлом заседании Совбеза Небензя выдал очередной пропагандистский месседж, пригрозив Украине "войной", несмотря на то, что РФ десятый месяц ведет против Украины самую крупную войну в Европе со времен Второй мировой.
Также на минувшем заседании представитель России сбежал перед выступлением Кислицы, сказав, что не хочет слушать "желч" украинского постпреда и пожаловался на его посты в Twitter.
Кислица отреагировал и написал, что "без "желчи" любой организм не выдержит и загнется".
"Поэтому вам и Совбезу желчь нужна. А рекомендация читать мои твиты — это топ. Надеюсь не только миссия РФ при ООН с них день начинает, но и МИД", — заявил дипломат.
- Российский постпред время от времени сбегает с заседаний Совбеза ООН, когда выступающие вскрывают российскую ложь об Украине и не только. В октябре в интервью LIGA.net Кислица сказал, что "можно считать Небензю идеологическим подонком, но он опытный дипломат".
- Когда РФ пригрозила ООН "пересмотром сотрудничества", украинский посол назвал это "воистину дебильной логикой".
- Недавно Небензя заявил, что причина жертв и разрушений в украинских городах — это не ракетные удары оккупантов, а работа противовоздушной обороны. Кислица сказал, что российскому "дипломату" обеспечено "вечное место в аду".
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