Небензя заявил, что дом в Днепре разрушила ПВО. Кислица: Путин убивает невинных в квартире

Представитель РФ в ООН Василий Небензя выдал лживое заявление о том, что многоэтажный дом в Днепре 14 января разрушила не ракета оккупантов, а украинская противовоздушная оборона. Посол Украины Сергей Кислица назвал российского диктатора Владимира Путина террористом, который убивает людей в их собственных домах.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Небензя сделал пропагандистское заявление о том, что Украина якобы размещает системы ПВО в жилых кварталах.

Он сказал, что российская ракета Х-22, которая попала в многоэтажный дом на Набережной Победы, была сбита силами ПВО, что уже опровергали в командовании Воздушных сил.

Кислица, выступая на заседании, сравнил обстрелы Украины россиянами с бомбардировками Великобритании нацистами в годы Второй мировой войны.

Дипломат напомнил, что применение ракеты Х-22 по густонаселенным районам является военным преступлением

Постпред Украины подчеркнул, что в то же время Путин денонсирует ряд европейских конвенций, в том числе Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также Европейскую конвенцию о борьбе с терроризмом.

"В самом деле, если вы выбрали быть террористом, который убивает невинных людей в их домах, почему вы должны заботиться о сохранении какой-либо связи, даже символической, с международными демократическими инструментами", — резюмировал он.

Читайте также: Воздушные силы о Днепре: Экипаж Ту-22М3 знал, что бить ракетой Х-22 по городу — терроризм

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.