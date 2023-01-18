UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Небензя заявил, что дом в Днепре разрушила ПВО. Кислица: Путин убивает невинных в квартире

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 13:46
Небензя заявил, что дом в Днепре разрушила ПВО. Кислица: Путин убивает невинных в квартире - Фото
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Представитель РФ в ООН Василий Небензя выдал лживое заявление о том, что многоэтажный дом в Днепре 14 января разрушила не ракета оккупантов, а украинская противовоздушная оборона. Посол Украины Сергей Кислица назвал российского диктатора Владимира Путина террористом, который убивает людей в их собственных домах.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Небензя сделал пропагандистское заявление о том, что Украина якобы размещает системы ПВО в жилых кварталах.

Он сказал, что российская ракета Х-22, которая попала в многоэтажный дом на Набережной Победы, была сбита силами ПВО, что уже опровергали в командовании Воздушных сил. 

Кислица, выступая на заседании, сравнил обстрелы Украины россиянами с бомбардировками Великобритании нацистами в годы Второй мировой войны. 

Дипломат напомнил, что применение ракеты Х-22 по густонаселенным районам является военным преступлением 

Постпред Украины подчеркнул, что в то же время Путин денонсирует ряд европейских конвенций, в том числе Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также Европейскую конвенцию о борьбе с терроризмом.

"В самом деле, если вы выбрали быть террористом, который убивает невинных людей в их домах, почему вы должны заботиться о сохранении какой-либо связи, даже символической, с международными демократическими инструментами", — резюмировал он.

Читайте также: Воздушные силы о Днепре: Экипаж Ту-22М3 знал, что бить ракетой Х-22 по городу — терроризм

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Кислица Василий Небензя ООН война владимир путин ракетный удар днепр Х-22
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 