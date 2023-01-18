Небензя заявил, что дом в Днепре разрушила ПВО. Кислица: Путин убивает невинных в квартире
Представитель РФ в ООН Василий Небензя выдал лживое заявление о том, что многоэтажный дом в Днепре 14 января разрушила не ракета оккупантов, а украинская противовоздушная оборона. Посол Украины Сергей Кислица назвал российского диктатора Владимира Путина террористом, который убивает людей в их собственных домах.
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Во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Небензя сделал пропагандистское заявление о том, что Украина якобы размещает системы ПВО в жилых кварталах.
Он сказал, что российская ракета Х-22, которая попала в многоэтажный дом на Набережной Победы, была сбита силами ПВО, что уже опровергали в командовании Воздушных сил.
Кислица, выступая на заседании, сравнил обстрелы Украины россиянами с бомбардировками Великобритании нацистами в годы Второй мировой войны.
Дипломат напомнил, что применение ракеты Х-22 по густонаселенным районам является военным преступлением
Постпред Украины подчеркнул, что в то же время Путин денонсирует ряд европейских конвенций, в том числе Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также Европейскую конвенцию о борьбе с терроризмом.
"В самом деле, если вы выбрали быть террористом, который убивает невинных людей в их домах, почему вы должны заботиться о сохранении какой-либо связи, даже символической, с международными демократическими инструментами", — резюмировал он.
- 14 января Россия выпустила по Украине 38 ракет, ПВО сбила 25.
- В Днепре ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп, разрушила подъезд жилого дома.
- Количество погибших уже возросло до 45 человек.
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