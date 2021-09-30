"Нечем платить зарплату". В ОАСК жалуются на нехватку денег

В Окружном административном суде Киева из-за нехватки средств нечем платить зарплату, за последние четыре месяца уволились 13 сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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В сообщении сказано, что фонд оплаты труда в ОАСК исчерпан полностью.

В пресс-службе отмечают, что с начала года в суд поступило почти 28 000 дел и материалов. За последние четыре года этот показатель увеличился на 55%, а зарплата из-за нехватки средств только уменьшалась. Сотрудник канцелярии в этом месяце получил около 7000 грн. За последние три месяца уволились 13 сотрудников аппарата.

ОАСК обращался к Государственной судебной администрации как распорядителю средств, но ситуация до сих пор не решена. В пресс-службе отмечают, что таким образом под угрозой оказывается возможность суда исполнять свои функции и право граждан обращаться за защитой.

14 апреля 2021 года был опубликован законопроект президента Владимира Зеленского о ликвидации ОАСК, в законопроекте предлагается создать вместо него Киевский городской окружной административный суд.

29 сентября Высший антикоррупционный суд оштрафовал руководителя ОАСК Павла Вовка за неявку в суд. По версии следствия, Вовк и пять судей ОАСК создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. Вовк неоднократно заявлял об отсутствии у него статуса подозреваемого в деле.

Также 29 сентября Окружной административный суд Киева открыл дело по иску пятого президента Петра Порошенко против журналистов Bihus.info, в котором истец требует обнародовать так называемые пленки Медведчука в первоначальном виде.

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Виктория Найдёнова

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