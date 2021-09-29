"Пленки Медведчука". ОАСК открыл дело по иску Порошенко против Bihus.info
Окружной административный суд Киева открыл дело по иску пятого президента Петра Порошенко против журналистов Bihus.info, в котором истец требует обнародовать так называемые пленки Медведчука в первоначальном виде. Об этом сообщает пресс-служба Европейской солидарности. Также решение ОАСК опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
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Адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил о решении ОАСК открыть производство по иску лидера Евросолидарности. От ответчика в деле – Bihis.info – требуют публикации "пленок Медведчука" в их первоначальном виде. У Порошенко заявляют, что журналисты якобы опубликовали "смонтированный видеофайл", и требуют публикации аудифайлов, "засвеченных" на тех же видео – которые содержат номера телефонов. По мнению адвоката, прослушек значительно больше чем на 36 часов, они составляют общественный интерес – и должны быть обнародованы.
В реестре судебный решений опубликована информация, что истец требует признать противоправной бездеятельность общественной организации (Bihus.info, – ред.). Речь идет о необнародовании аудиозаписей телефонных разговоров "особы 2" (лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, – ред.) в первоначальном виде. Истец также требует от ответчика публикации этих аудио.
Суд принял решение об открытии дела, оно будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства – без уведомления участников дела.
Также сообщается, что ОАСК отказал в требовании истца привлечь в качестве третьего лица на стороне ответчика Службу безопасности Украины. Отказали стороне Порошенко и в вызове свидетелей.
Изначально адвокаты Порошенко подавали иск к общественной организации Дениса Бигуса и президенту Владимиру Зеленскому. Однако Верховный суд в составе Кассационного админсуда вернул иск адвокатам. Причина - истец объединил в одно производство исковые требования к общественной организации и к президенту Украины, однако одно исковое требование подсудно Окружному административному суду Киева, а второе – Верховному суду. Их объединение не предусмотрено правилами кодекса административного судопроизводства.
- В течение мая-июня 2021-го журналисты Bihus.info опубликовали четыре серии записей разговоров якобы Медведчука с боевиками и представителями Кремля за 2014-15 года. В записях разговоров фигурирует якобы и Порошенко.
- 14 июня Bihus.info выложили в свободный доступ, как там утверждают, полную версию прослушек, которая длится почти 36 часов.
- В конце июня Зеленский назвал пленки Bihus.info "страшными записями" и обвинил пятого президента в том, что он "зарабатывал на крови" с Медведчуком. У Порошенко заявили, что это ложь, и назвали Зеленского "брехлом".
- 6 июля адвокаты Порошенко заявили, что подали иск против о/о Бигуса и президента Владимира Зеленского с требованием обнародовать все записи в первоначальном виде. У Зеленского назвали иск "несуразным" и сказали, что Порошенко не повезло с адвокатами.
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