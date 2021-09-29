"Пленки Медведчука". ОАСК открыл дело по иску Порошенко против Bihus.info

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску пятого президента Петра Порошенко против журналистов Bihus.info, в котором истец требует обнародовать так называемые пленки Медведчука в первоначальном виде. Об этом сообщает пресс-служба Европейской солидарности. Также решение ОАСК опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

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Адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил о решении ОАСК открыть производство по иску лидера Евросолидарности. От ответчика в деле – Bihis.info – требуют публикации "пленок Медведчука" в их первоначальном виде. У Порошенко заявляют, что журналисты якобы опубликовали "смонтированный видеофайл", и требуют публикации аудифайлов, "засвеченных" на тех же видео – которые содержат номера телефонов. По мнению адвоката, прослушек значительно больше чем на 36 часов, они составляют общественный интерес – и должны быть обнародованы.

В реестре судебный решений опубликована информация, что истец требует признать противоправной бездеятельность общественной организации (Bihus.info, – ред.). Речь идет о необнародовании аудиозаписей телефонных разговоров "особы 2" (лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, – ред.) в первоначальном виде. Истец также требует от ответчика публикации этих аудио.

Суд принял решение об открытии дела, оно будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства – без уведомления участников дела.

Также сообщается, что ОАСК отказал в требовании истца привлечь в качестве третьего лица на стороне ответчика Службу безопасности Украины. Отказали стороне Порошенко и в вызове свидетелей.

Изначально адвокаты Порошенко подавали иск к общественной организации Дениса Бигуса и президенту Владимиру Зеленскому. Однако Верховный суд в составе Кассационного админсуда вернул иск адвокатам. Причина - истец объединил в одно производство исковые требования к общественной организации и к президенту Украины, однако одно исковое требование подсудно Окружному административному суду Киева, а второе – Верховному суду. Их объединение не предусмотрено правилами кодекса административного судопроизводства.

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Оксана Житнюк

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