Немецкая компания передаст Украине шесть радаров для усиления ПВО

В компании сообщили, что они поступят в Украину в этом году

Радар TRML-4D (Фото: HENSOLDT)

Немецкий производитель оружия HENSOLDT передаст Вооруженным Силам Украины шесть радаров TRML-4D для усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

В сообщении отмечается, что радары будут доставлены в этом году в рамках комплексного пакета заказа стоимостью более 100 млн евро.

Генеральный директор HENSOLDT Оливер Дёрре отметил, что "радары срочно нужны украинской ПВО".

"Мы гордимся тем, что можем поставить все системы в этом году. Отзывы наших клиентов подтверждают, насколько быстрая доступность радаров важна для защиты граждан", — подчеркнул он.

СПРАВКА TRML-4D базируется на новейшей радиолокационной технологии AESA (Active Electronically Scanned Array). Радар обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км. Способен быстро и надежно выявлять, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей – крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты. TRML-4D базируется на новейшей радиолокационной технологии AESA (Active Electronically Scanned Array). Радар обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км. Способен быстро и надежно выявлять, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей – крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО.

29 апреля Германия предоставила Украине новый пакет помощи, в который вошли система ПВО Skynex, ракеты IRIS-T SLM, радар TRML-4D и другое вооружение.

Читайте также: Германия будет поддерживать Украину, но ракеты Taurus не предоставит – Шольц