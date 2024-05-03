Німецька компанія передасть Україні шість радарів для посилення ППО

У компанії повідомили, що вони надійдуть в Україну цього року

Радар TRML-4D (Фото: HENSOLDT)

Німецький виробник зброї HENSOLDT передасть Збройним Силам України шість радарів TRML-4D для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомила пресслужба компанії.

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У повідомленні зазначається, що радари будуть доставлені цього року в межах комплексного пакета замовлення вартістю понад 100 млн євро.

Генеральний директор HENSOLDT Олівер Дьорре зазначив, що "радари терміново потрібні українській ППО".

"Ми пишаємося тим, що можемо поставити всі системи цього року. Відгуки наших клієнтів підтверджують, наскільки швидка доступність радарів важлива для захисту громадян", – наголосив він.

ДОВІДКА TRML-4D базується на найновішій радіолокаційній технології AESA (Active Electronically Scanned Array). Радар забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 км. Здатний швидко й надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей – крилаті ракети, безпілотники, літаки й вертольоти. TRML-4D базується на найновішій радіолокаційній технології AESA (Active Electronically Scanned Array). Радар забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 км. Здатний швидко й надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей – крилаті ракети, безпілотники, літаки й вертольоти.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина постачить Україні додаткову систему Patriot і ракети до наявних систем ППО.

29 квітня Німеччина надала Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли система ППО Skynex, ракети IRIS-T SLM, радар TRML-4D й інше озброєння.

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