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Немецкий епископ о патриархе Кирилле: Называть пушечное мясо мучениками – извращение

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 23:48
Немецкий епископ о патриархе Кирилле: Называть пушечное мясо мучениками – извращение - Фото
Владимир Гундяев (фото: EPA)

Епископ Майнца Петер Кольграф назвал циничным извращением высказывания главы Российской православной церкви Владимира Гундяева, который называет себя "патриархом Кириллом", о том, что погибшие на войне против Украины россияне являются мучениками. Заявление священнослужителя цитирует Deutsche Welle.

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По его словам, попытка Гундяева оправдать гибель российских оккупантов является циничной. 

"Когда он прославляет как мученичество смерть российских солдат, отправленных на фронт в качестве пушечного мяса, то это извращение", – заявил католический епископ.

Осенью 2022 года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что руководство РПЦ лжет верующим о войне РФ против Украины, разжигает ненависть к другим народам и замешано в военных преступлениях "с тоталитарной идеологией, замаскированной под теологию", и "ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет распознать в этом волю Божию".

Читайте также: РПЦ сеет ненависть и лжет о "Божьей воле" для имперских мечтаний о диктатуре – Штайнмайер 

Дмитро Гриниченко
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Германия война патриарх кирилл рпц владимир гундяев
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