Немецкий епископ о патриархе Кирилле: Называть пушечное мясо мучениками – извращение
Епископ Майнца Петер Кольграф назвал циничным извращением высказывания главы Российской православной церкви Владимира Гундяева, который называет себя "патриархом Кириллом", о том, что погибшие на войне против Украины россияне являются мучениками. Заявление священнослужителя цитирует Deutsche Welle.
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По его словам, попытка Гундяева оправдать гибель российских оккупантов является циничной.
"Когда он прославляет как мученичество смерть российских солдат, отправленных на фронт в качестве пушечного мяса, то это извращение", – заявил католический епископ.
Осенью 2022 года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что руководство РПЦ лжет верующим о войне РФ против Украины, разжигает ненависть к другим народам и замешано в военных преступлениях "с тоталитарной идеологией, замаскированной под теологию", и "ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет распознать в этом волю Божию".
- Гундяев в 1970-х годах был агентом советской разведки в Швейцарии.
- Осенью Гундяев заявил, что гибнущие на территории Украины российские оккупанты "приносят себя в жертву", которая "смывает все грехи".
- Постпред Украины в ООН Сергей Кислица: Никто не манипулирует РПЦ, она – часть преступного режима в РФ.
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