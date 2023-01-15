Немецкий Rheinmetall заявил, что сможет передать Украине танки только через год

На складах немецкого концерна Rheinmetall находится 110 списанных танков Leopard первой и второй моделей, но его руководство заявило, что передать эту технику Украине можно будет не раньше 2024 года.

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В интервью изданию Bild am Sonntag председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что в распоряжении концерна есть 22 танка Leopard 2 и 88 единиц Leopard 1.

"Но мы не можем привести эти танки в готовность без заказа, потому что расходы составляют несколько сотен миллионов евро", – сказал он.

Восстановление техники займет почти целый год, предупредил топ-менеджер Rheinmetall.

"Машины нужно не просто перекрасить, а переоборудовать для использования на войне. Их полностью разбирают, а затем перестраивают. Так что даже если завтра будет решение о том, что можно отправить наши танки Leopard в Киев, поставки затянутся до начала следующего года", – пояснил Паппергер.

Более оптимистичная ситуация с 40 БМП Marder для Вооруженных Сил Украины, которые немецкое правительство уже пообещало.

Если Греция действительно согласится подождать свой заказ, как она заявляла, первые 20 Marder сразу направят в Украину, а остальные 20 придут в апреле. У концерна Rheinmetall есть еще 100 таких машин, но они находятся в худшем состоянии. Для их восстановления понадобится еще семь-восемь месяцев.

Польша стала первой страной, заявившей о намерении передать Украине немецкие танки Leopard 2, Великобритания пообещала Украине танки Challenger 2.

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Андрій Водяний

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