Неотстранение Вовка. В ГПУ не удивились и сказали, как поступят

Павел Вовк (Фото: скриншот видео 112 Украина/Youtube)

В Генпрокуратуре будут решать вопрос о дальнейшем обжаловании в Верховном суде сегодняшних решений Высшего совета правосудия, который отказался отстранить на два месяца экс-главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, судью ОАСК Игоря Погрибниченко и судью Соломенского райсуда Одессы Ивана Шепитко. Об этом сообщила представитель ГПУ Юлия Малашич, передает LB.ua.

"Это было ожидаемо для прокуратуры", - сказала она.

Малашич также отметила, что пока нет никаких доказательств для опровержения разговоров, записанных в служебных кабинетах председателя ОАСК и его заместителя.

Сегодня, 20 августа, Высший совет правосудия оставил Вовка в должности судьи Окружного административного суда Киева.

Перед заседанием ВСП Вовк заявил, что 1 августа он ушел в отставку с должности главы ОАСК, но оставался судьей.

14 августа замгенпрокурора попросил временно отстранить Вовка, Погрибниченко и Шепитко от исполнения правосудия. Все трое проходят в деле о возможном давлении на членов ВККС.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей.

2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили

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