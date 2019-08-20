Неотстранение Вовка. В ГПУ не удивились и сказали, как поступят

В Генпрокуратуре будут решать вопрос о дальнейшем обжаловании в Верховном суде сегодняшних решений Высшего совета правосудия, который отказался отстранить на два месяца экс-главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, судью ОАСК Игоря Погрибниченко и судью Соломенского райсуда Одессы Ивана Шепитко. Об этом сообщила представитель ГПУ Юлия Малашич, передает LB.ua.
"Это было ожидаемо для прокуратуры", - сказала она.
Малашич также отметила, что пока нет никаких доказательств для опровержения разговоров, записанных в служебных кабинетах председателя ОАСК и его заместителя.
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