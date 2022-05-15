Нервные срывы, антисанитария, голод: в Мариуполе сообщают о всплеске уровня смертности

Жители Мариуполя сообщают о нетипичном уровне смертности в городе, при этом умирают многие от последствий оккупации, а не от обстрелов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, мариупольцы сообщают о нетипичном для мирной жизни уровне смертности.

"Многие люди среднего возраста умирают. Уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу появляются новые. Печальный поток смерти не спадает", – сообщил советник мэра.

Он подчеркнул, что люди гибнут не от обстрелов, а умирают от последствий оккупации.

"Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода – четыре всадника апокалипсиса в Мариуполе", – написал Андрющенко.

По данным Схем, в населенном пункте Старый Крым под Мариуполем за две недели место массового захоронения увеличилось с 200 метров до более 340 метров в длину.

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Оксана Житнюк

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