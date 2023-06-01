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Несколько стран обещали быстро передать системы Patriot Украине – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 23:17
Несколько стран обещали быстро передать системы Patriot Украине – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Несколько стран пообещали быстро передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита Европейского политического сообщества, который проходил 1 июня в Молдове, передает Польске радио 24.

Моравецкий подчеркнул, что очень важно, чтобы страны-союзницы поделились с Украиной системами Patriot.

Он пояснил, что Польша не может этого сделать, потому что сама испытывает недостаток в этих комплексах ПВО, но рассказал, что во время встречи в Молдове премьер-министры нескольких стран обещали поставить Patriot Украине.

"Есть заявления о быстрой передаче систем", – сказал Моравецкий.

Он добавил, что встреча в Молдове была очень конструктивной и позитивной.

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Наталья Медведева
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