Несколько стран обещали быстро передать системы Patriot Украине – Моравецкий

Несколько стран пообещали быстро передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита Европейского политического сообщества, который проходил 1 июня в Молдове, передает Польске радио 24.

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Моравецкий подчеркнул, что очень важно, чтобы страны-союзницы поделились с Украиной системами Patriot.

Он пояснил, что Польша не может этого сделать, потому что сама испытывает недостаток в этих комплексах ПВО, но рассказал, что во время встречи в Молдове премьер-министры нескольких стран обещали поставить Patriot Украине.

"Есть заявления о быстрой передаче систем", – сказал Моравецкий.

Он добавил, что встреча в Молдове была очень конструктивной и позитивной.

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