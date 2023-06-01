Несколько стран обещали быстро передать системы Patriot Украине – Моравецкий
Несколько стран пообещали быстро передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита Европейского политического сообщества, который проходил 1 июня в Молдове, передает Польске радио 24.
Моравецкий подчеркнул, что очень важно, чтобы страны-союзницы поделились с Украиной системами Patriot.
Он пояснил, что Польша не может этого сделать, потому что сама испытывает недостаток в этих комплексах ПВО, но рассказал, что во время встречи в Молдове премьер-министры нескольких стран обещали поставить Patriot Украине.
"Есть заявления о быстрой передаче систем", – сказал Моравецкий.
Он добавил, что встреча в Молдове была очень конструктивной и позитивной.
- Сегодня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об учениях, поставках и инфраструктуре для самолетов.
- Президент Владимир Зеленский призвал создать "коалицию Patriot" для усиления системы ПВО Украины.
- Зеленский заявил о подготовке новых оборонных решений для Украины.
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