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Кілька країн обіцяли швидко передати системи Patriot Україні – Моравецький

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 23:17
Кілька країн обіцяли швидко передати системи Patriot Україні – Моравецький - Фото
Матеуш Моравецький (Фото: EPA)

Кілька країн пообіцяли швидко передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за підсумками саміту  Європейської політичної спільноти, який проходив 1 червня у Молдові, повідомляє Польське радіо 24.

Моравецький наголосив, що дуже важливо, щоб країни-союзниці поділилися з Україною системами Patriot.

Він пояснив, що Польща не може цього зробити, бо сама відчуває брак цих комплексів ППО, але розповів, що під час зустрічі в Молдові прем'єр-міністри кількох країн обіцяли поставити Patriot Україні.

"Є заяви про швидку передачу систем", – сказав Моравецький.

Він додав, що зустріч у Молдові була дуже конструктивною та позитивною.

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Наталія Медведєва
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війнаМатеуш Моравецькийвійськова допомогаппоPatriot
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