Кілька країн обіцяли швидко передати системи Patriot Україні – Моравецький
Кілька країн пообіцяли швидко передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, який проходив 1 червня у Молдові, повідомляє Польське радіо 24.
Моравецький наголосив, що дуже важливо, щоб країни-союзниці поділилися з Україною системами Patriot.
Він пояснив, що Польща не може цього зробити, бо сама відчуває брак цих комплексів ППО, але розповів, що під час зустрічі в Молдові прем'єр-міністри кількох країн обіцяли поставити Patriot Україні.
"Є заяви про швидку передачу систем", – сказав Моравецький.
Він додав, що зустріч у Молдові була дуже конструктивною та позитивною.
- Сьогодні в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.
- Президент Володимир Зеленський закликав створити коаліцію Patriot для посилення системи ППО України.
- Зеленський заявив про підготовку нових оборонних рішень для України.
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