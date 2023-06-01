Кілька країн обіцяли швидко передати системи Patriot Україні – Моравецький

Кілька країн пообіцяли швидко передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, який проходив 1 червня у Молдові, повідомляє Польське радіо 24.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Моравецький наголосив, що дуже важливо, щоб країни-союзниці поділилися з Україною системами Patriot.

Він пояснив, що Польща не може цього зробити, бо сама відчуває брак цих комплексів ППО, але розповів, що під час зустрічі в Молдові прем'єр-міністри кількох країн обіцяли поставити Patriot Україні.

"Є заяви про швидку передачу систем", – сказав Моравецький.

Він додав, що зустріч у Молдові була дуже конструктивною та позитивною.

Сьогодні в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.

Президент Володимир Зеленський закликав створити коаліцію Patriot для посилення системи ППО України.

Зеленський заявив про підготовку нових оборонних рішень для України.

Читайте також: "Ми готові до НАТО". Що потрібно знати про раптовий візит Зеленського до Молдови

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.