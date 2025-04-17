Нет никаких перспектив создания Европейской армии – британский аналитик по безопасности

Джон Форман объяснил, что Европа должна полагаться на НАТО, потому что это значительно большая военная сила, чем ЕС

Британский дипломат Джон Форман (Фото: Джона Формана)

ЕС не может заменить НАТО относительно коллективной обороны и этого не нужно, потому что у каждой организации своя роль. Такое мнение высказал в интервью LIGA.net британский дипломат и аналитик безопасности Джон Форман.

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США, по его мнению, не собираются выходить из НАТО, скорее, Америка хочет заставить европейцев платить больше за безопасность: "Поэтому рамка европейской безопасности – это НАТО, а не ЕС".

Форман считает, что нет никакой перспективы создания общих сил обороны внутри Европы.

"В оборонном плане ЕС – лающая собачка, по сравнению с НАТО. Альянс – приоритет для Европы. Говорю это, потому что я – европеец, британец, и мы не в ЕС. Но Турция, Норвегия также не в Евросоюзе. Это три крупнейших поставщика оборонной продукции в Европе. Европейцы должны укрепить НАТО, а не заместить", – сказал Форман.