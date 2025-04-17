Немає жодних перспектив створення Європейської армії – британський безпековий аналітик

Джон Форман пояснив, що Європа має далі покладатися на НАТО, тому що це значно більша військова сила, ніж ЄС

Британський дипломат Джон Форман (Фото: Джона Формана)

ЄС не може замінити НАТО щодо колективної оборони й цього не потрібно, бо в кожної організації своя роль. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив британський дипломат і безпековий аналітик Джон Форман.

США, на його думку, не збираються виходити з НАТО, радше, Америка хоче змусити європейців платити більше за безпеку: "Тож рамка європейської безпеки – це НАТО, а не ЄС".

Форман вважає, що немає жодної перспективи створення спільних сил оборони всередині Європи.

"В оборонному плані ЄС – песик, що гавкає, порівнюючи з НАТО. НАТО – пріоритет для Європи. Кажу це, бо я – європеєць, британець, і ми не в ЄС. Але Туреччина, Норвегія теж не в Євросоюзі. Це три найбільші постачальники оборонної продукції в Європі. Європейці мають зміцнити НАТО, а не заміщувати", – сказав Форман.