Немає жодних перспектив створення Європейської армії – британський безпековий аналітик
ЄС не може замінити НАТО щодо колективної оборони й цього не потрібно, бо в кожної організації своя роль. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив британський дипломат і безпековий аналітик Джон Форман.
США, на його думку, не збираються виходити з НАТО, радше, Америка хоче змусити європейців платити більше за безпеку: "Тож рамка європейської безпеки – це НАТО, а не ЄС".
Форман вважає, що немає жодної перспективи створення спільних сил оборони всередині Європи.
"В оборонному плані ЄС – песик, що гавкає, порівнюючи з НАТО. НАТО – пріоритет для Європи. Кажу це, бо я – європеєць, британець, і ми не в ЄС. Але Туреччина, Норвегія теж не в Євросоюзі. Це три найбільші постачальники оборонної продукції в Європі. Європейці мають зміцнити НАТО, а не заміщувати", – сказав Форман.
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