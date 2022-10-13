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Нет риска того, что у Запада закончится оружие для Украины — министр обороны Британии

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 13:51
Нет риска того, что у Запада закончится оружие для Украины — министр обороны Британии - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об отсутствии риска того, что у западных союзников закончится оружие для поддержки Украины. Об этом он сказал, выступая перед журналистами, сообщает BBC.

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Уоллес сказал, что "в отличие от России, которая уже изолировала себя", Запад может "перестроить или даже создать новую цепочку поставок, чем мы сейчас и занимаемся".

На вопрос, как НАТО отреагирует, если Россия применит ядерное оружие в Украине, Уоллес сказал, что не хочет строить догадок, но отметил, что члены оборонного Альянса встречаются, чтобы обеспечить готовность "ко всему, с чему бы мы ни столкнулись".

  • Ранее Уоллес заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас осознает, что не является непобедимым, а Россия больше не является сверхдержавой. 
  • Также он сказал, что Путин совершил ошибку при массированном ракетном ударе по Украине 10 октября.

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Вадим Ребрина
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