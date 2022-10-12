UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Уоллес: Путин обнаружил, что Россия – не сверхдержава

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 19:38
Уоллес: Путин обнаружил, что Россия – не сверхдержава - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин сейчас осознает, что не является непобедимым, а Россия больше не является сверхдержавой. Об этом в интервью Evening Standard заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сверхдержавы уже проигрывали войны, например, США во Вьетнаме и СССР в Афганистане, отметил Уоллес. У него спросили – проиграет ли сверхдержава снова.

"Это не сверхдержава – и он только что это открыл для себя. Это ключевой момент. Он поверил в свой хайп, в свою шумиху на параде, посчитал танки и предположил, что непобедим, но это не так", – ответил Уоллес.

По его словам, Россия проигрывает в Украине из-за ее военных возможностей и ошибочных стратегических рассуждений руководства РФ. На каждом шагу Украину недооценивали, а Россию переоценивали, отметил Уоллес.

Однако Путин может бросить в мясорубку миллионы людей, наплевав на человеческие жизни и гражданское население, добавил британский министр. Нельзя позволить диктатору выиграть таким способом, считает он.

"Если это удастся, это послужит сигналом для всего мира, что именно так можно выигрывать войны. Мы, международное сообщество, не можем принять этого", – сказал Уоллес.

  • В начале октября Уоллес заявил: если Путину дать золотой мостик для выхода из ситуации, он его нарочно протаранит.

Читайте также: Уоллес: Очень маловероятно, что Путин применит ядерное оружие

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин Бен Уоллес сверхдержава
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 