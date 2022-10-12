Уоллес: Путин обнаружил, что Россия – не сверхдержава

Российский диктатор Владимир Путин сейчас осознает, что не является непобедимым, а Россия больше не является сверхдержавой. Об этом в интервью Evening Standard заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Сверхдержавы уже проигрывали войны, например, США во Вьетнаме и СССР в Афганистане, отметил Уоллес. У него спросили – проиграет ли сверхдержава снова.

"Это не сверхдержава – и он только что это открыл для себя. Это ключевой момент. Он поверил в свой хайп, в свою шумиху на параде, посчитал танки и предположил, что непобедим, но это не так", – ответил Уоллес.

По его словам, Россия проигрывает в Украине из-за ее военных возможностей и ошибочных стратегических рассуждений руководства РФ. На каждом шагу Украину недооценивали, а Россию переоценивали, отметил Уоллес.

Однако Путин может бросить в мясорубку миллионы людей, наплевав на человеческие жизни и гражданское население, добавил британский министр. Нельзя позволить диктатору выиграть таким способом, считает он.

"Если это удастся, это послужит сигналом для всего мира, что именно так можно выигрывать войны. Мы, международное сообщество, не можем принять этого", – сказал Уоллес.

В начале октября Уоллес заявил: если Путину дать золотой мостик для выхода из ситуации, он его нарочно протаранит.

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Марко Сировой

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