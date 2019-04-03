Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.04.2019, 14:55

Неучастие в дебатах будет нарушением закона Украины - глава КИУ

Неучастие в дебатах будет нарушением закона Украины - глава КИУ - Фото
Алексей Кошель (скриншот из видеозаписи)

От каждого из претендентов на булаву главы государства избиратели должны узнать ответы на ключевые для страны вопросы, сказал Алексей Кошель

Реклама
Реклама

Если претенденты на должность президента на следующие пять лет Владимир Зеленский или Петр Порошенко откажутся от участия в теледебатах перед вторым туром выборов, они нарушат закон. Об этом в интервью ZIK заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Хочу напомнить, что норма о дебатах предусмотрена действующим законом о выборах, и неучастие в дебатах будет нарушением избирательного законодательства", - сказал он.

Реклама

По словам Кошеля, сейчас важна не мера ответственности за такое нарушение, а то, что общество должно увидеть дискуссию между кандидатами.

"Даже не дискуссию, а ответы на ключевые вопросы. Это крайне важно, потому что за этими ключевыми вопросами мы будем дальше оценивать работу избранного президента - сто дней, полгода, год. Это должно стать ключевым этапом кампании накануне второго тура", - считает он.

Читайте также: "Собачьи бои": у Зеленского ответили на вызов Порошенко на дебаты

Глава КИУ отметил, что "вопрос даже не в том, что он (Зеленский) телеперсонаж", а в том, что избиратели могут только догадываться, какое у него видение главных основ внешней и внутренней политики, стратегии возвращения оккупированных территорий, прекращения войны, приоритетности реформ и так далее.

"То есть то, что заявляют его советники и пиар-специалисты, это может быть их частная позиция, но сам кандидат не сказал ни слова", - подчеркнул Кошель.

По состоянию на 15:00 дня 3 апреля обработаны 99,97% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,24%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,95%. 21 апреля состоится второй тур.

По ст. 62 Закона о выборах президента Украины дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19:00 и 22:00 в прямом эфире продолжительностью не менее 60 минут. В случае отказа одного из кандидатов или невозможности его участия выделенное для дебатов время отдается его оппоненту.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

Отправить:
Распечатать:
Теги: дебаты, КИУ, алексей кошель
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 