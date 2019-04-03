Неучастие в дебатах будет нарушением закона Украины - глава КИУ

Алексей Кошель (скриншот из видеозаписи)

Если претенденты на должность президента на следующие пять лет Владимир Зеленский или Петр Порошенко откажутся от участия в теледебатах перед вторым туром выборов, они нарушат закон. Об этом в интервью ZIK заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Хочу напомнить, что норма о дебатах предусмотрена действующим законом о выборах, и неучастие в дебатах будет нарушением избирательного законодательства", - сказал он.

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По словам Кошеля, сейчас важна не мера ответственности за такое нарушение, а то, что общество должно увидеть дискуссию между кандидатами.

"Даже не дискуссию, а ответы на ключевые вопросы. Это крайне важно, потому что за этими ключевыми вопросами мы будем дальше оценивать работу избранного президента - сто дней, полгода, год. Это должно стать ключевым этапом кампании накануне второго тура", - считает он.

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Глава КИУ отметил, что "вопрос даже не в том, что он (Зеленский) телеперсонаж", а в том, что избиратели могут только догадываться, какое у него видение главных основ внешней и внутренней политики, стратегии возвращения оккупированных территорий, прекращения войны, приоритетности реформ и так далее.

"То есть то, что заявляют его советники и пиар-специалисты, это может быть их частная позиция, но сам кандидат не сказал ни слова", - подчеркнул Кошель.

По состоянию на 15:00 дня 3 апреля обработаны 99,97% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,24%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,95%. 21 апреля состоится второй тур.

По ст. 62 Закона о выборах президента Украины дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19:00 и 22:00 в прямом эфире продолжительностью не менее 60 минут. В случае отказа одного из кандидатов или невозможности его участия выделенное для дебатов время отдается его оппоненту.

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