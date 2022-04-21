"Ничего страшного". Пентагон отреагировал на испытания РФ новой межконтинентальной ракеты

В Соединенных Штатах заранее знали об испытаниях Россией новой межконтинентальной ракеты, это не несет угрозы США. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

"Россия должным образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии с их обязательствами по новому договору СНВ (о стратегических наступательных вооружениях) о том, что она планирует испытать эту межконтинентальную баллистическую ракету", – говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что проведенное Россией тестирование является рутинным и не стало неожиданностью для США.

"Мы не сочли это испытание угрозой для Соединенных Штатов или их союзников. Департамент по-прежнему сосредоточен на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины", – заявили в Минобороны США.

20 апреля сообщалось, что Россия провела испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". После запуска Путин заявил, что ракета не имеет аналогов в других странах и даст пищу для размышлений тем, кто пытается угрожать России.

Наталия Медведева

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