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"Ничего страшного". Пентагон отреагировал на испытания РФ новой межконтинентальной ракеты

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 03:45
Пентагон (Фото: depositphotos.com)

В Соединенных Штатах заранее знали об испытаниях Россией новой межконтинентальной ракеты, это не несет угрозы США. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

"Россия должным образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии с их обязательствами по новому договору СНВ (о стратегических наступательных вооружениях) о том, что она планирует испытать эту межконтинентальную баллистическую ракету", – говорится в сообщении. 

В Пентагоне подчеркнули, что проведенное Россией тестирование является рутинным и не стало неожиданностью для США.

"Мы не сочли это испытание угрозой для Соединенных Штатов или их союзников. Департамент по-прежнему сосредоточен на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины", – заявили в Минобороны США.

  • 20 апреля сообщалось, что Россия провела испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". После запуска Путин заявил, что ракета не имеет аналогов в других странах и даст пищу для размышлений тем, кто пытается угрожать России.
Наталия Медведева
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