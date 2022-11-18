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Нидерланды хотят вызвать посла РФ из-за "совершенно предосудительной" реакции на дело МН17

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 16:29
Нидерланды хотят вызвать посла РФ из-за
Вопке Хукстра (Фото - EPA)

Министерство иностранных дел Нидерландов намерено вызвать российского посла в связи с "неприемлемой" реакцией РФ на вынесенный вчера приговор суда Гааги по делу МН17. Об этом сказал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, передает издание Het Parool.

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Министр заявил, что реакция России "совершенно предосудительна и мир переворачивается с ног на голову".

В ответ на приговор в МИД России обвинили суд Гааги в якобы нарушении "принципов беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре". Также россияне заявили о "серьезном репутационном ударе по всей судебной системе Нидерландов" и считают, что "прокуратура всячески пыталась представить дело по-другому".

Хукстра заявил, что Россия "неправильно высказывается о правовой системе Нидерландов". По его словам, это "перевернутый с ног на голову мир" и "действительно неприемлемо". Он подчеркнул, что Россия сейчас нарушает все принципы международного права.

По словам Хукстры, крайне важно, чтобы Нидерланды отреагировали на такие заявления МИД РФ и не пустили это на самотек.

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Оксана Житнюк
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гаага нидерланды посол мн17
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