Нидерланды хотят вызвать посла РФ из-за "совершенно предосудительной" реакции на дело МН17

Министерство иностранных дел Нидерландов намерено вызвать российского посла в связи с "неприемлемой" реакцией РФ на вынесенный вчера приговор суда Гааги по делу МН17. Об этом сказал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, передает издание Het Parool.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министр заявил, что реакция России "совершенно предосудительна и мир переворачивается с ног на голову".

В ответ на приговор в МИД России обвинили суд Гааги в якобы нарушении "принципов беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре". Также россияне заявили о "серьезном репутационном ударе по всей судебной системе Нидерландов" и считают, что "прокуратура всячески пыталась представить дело по-другому".

Хукстра заявил, что Россия "неправильно высказывается о правовой системе Нидерландов". По его словам, это "перевернутый с ног на голову мир" и "действительно неприемлемо". Он подчеркнул, что Россия сейчас нарушает все принципы международного права.

По словам Хукстры, крайне важно, чтобы Нидерланды отреагировали на такие заявления МИД РФ и не пустили это на самотек.

Читайте также: Зеленский: Решение Гааги – не просто о трех убийцах. Это основа, чтобы осудить и верхушку

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.