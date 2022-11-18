Нидерланды хотят вызвать посла РФ из-за "совершенно предосудительной" реакции на дело МН17
Министерство иностранных дел Нидерландов намерено вызвать российского посла в связи с "неприемлемой" реакцией РФ на вынесенный вчера приговор суда Гааги по делу МН17. Об этом сказал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, передает издание Het Parool.
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Министр заявил, что реакция России "совершенно предосудительна и мир переворачивается с ног на голову".
В ответ на приговор в МИД России обвинили суд Гааги в якобы нарушении "принципов беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре". Также россияне заявили о "серьезном репутационном ударе по всей судебной системе Нидерландов" и считают, что "прокуратура всячески пыталась представить дело по-другому".
Хукстра заявил, что Россия "неправильно высказывается о правовой системе Нидерландов". По его словам, это "перевернутый с ног на голову мир" и "действительно неприемлемо". Он подчеркнул, что Россия сейчас нарушает все принципы международного права.
По словам Хукстры, крайне важно, чтобы Нидерланды отреагировали на такие заявления МИД РФ и не пустили это на самотек.
- 17 ноября в Гааге заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.
- Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории.
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вынесение приговора является важным шагом, но эта тема еще далеко не закрыта.
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